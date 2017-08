Els sindicats d’Aena i Enaire han decidit esperar al resultat de la reunió de dijous vinent amb l’Estat i no formalitzar la convocatòria de vaga que ja han anunciat i que suposaria 25 jornades d’aturades a tots els aeroports espanyols a partir del 15 de setembre. Aquest dimarts, representants de CCOO, UGT i USO es van reunir amb el secretari d’Estat d’Infraestructures i Transports i el president d’Aena per buscar una sortida al conflicte.

Els treballadors demanen una paga més anual en concepte de beneficis (al·leguen que han perdut un 8% de poder adquisitiu en els darrers anys) i un augment de plantilla de 700 treballadors. El representant de CCOO, Francisco Casado, ha explicat que han vist ‘receptivitat’ en el secretari d’Estat – que els va demanar uns dies més per buscar una solució – i per això han decidit, unànimement, no formalitzar encara la vaga.

També reclamen que es recuperi part de la plantilla que s’ha perdut per jubilacions i prejubilacions i que els sindicats situen en 250 llocs de treball a Enaire i 450 a Aena. Argumenten que aquestes 700 places garanteixen que tots els aeroports funcionen en les condicions de seguretat adequades. De la mateixa manera, volen que el conveni de les dues empreses es prorrogui fins al 2021 i una millora de les condicions de treball.

El secretari d’Estat ja va oferir dimarts una proposta pel que fa a la plantilla i va detallar que ‘anava més enllà de la taxa de reposició’. Pel que fa a l’augment salarial, cal que el Ministeri d’Hisenda l’autoritzi, ja que, en tractar-se d’una empresa amb majoria de capital públic, els sous es fixen a través dels pressupostos generals. Els treballadors reclamen una paga pels beneficis que genera el grup Aena que, el 2016, van arribar als 1.164 milions d’euros.

Les aturades afectarien tasques com les que desenvolupen els bombers als aeroports, el personal de maniobres a pistes, electricistes, personal d’àrees comercials, seguretat i informàtica i també els empleats que s’encarreguen del manteniment de les torres de control, entre altres tasques.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]