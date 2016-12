Els mossos d’esquadra han detingut avui al matí, passades les onze, a l’Ajuntament de Vic Joan Coma, regidor de la CUP de Vic, per ordre de l’Audiència espanyola, que l’investiga per sedició. Ell mateix ho ha piulat a Twitter: ‘L’estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern.’ Avui al vespre el portaran a Madrid perquè declari, demà al matí, a l’Audiència espanyola. Coma es va negar a declarar-hi per les seves manifestacions de suport a la declaració independentista del 9 de novembre.

L'Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col•lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) December 27, 2016

L’Audiència espanyola va rebre a mitjan desembre el tercer informe que el fiscal havia sol·licitat a la Guàrdia Civil, la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra sobre la conferència de premsa que va fer Coma el dia que havia estat citat a declarar, després d’haver decidit que no hi aniria.

Segons Coma, que va tenir accés als dos primers informes, era informació aplegada a internet, perquè conté les declaracions de la conferència de premsa, a més de piulets de Twitter i publicacions a l’abast de tothom. Els informes no contenen informació que no sigui pública.

Un cop rebuts aquests informes, el jutge havia de decidir quin seria el pròxim pas. Podia arxivar-lo, podia utilitzar aquesta informació com a declaració de Coma, podia cursar una segona citació o, com ha passat, podia enviar la policia a detenir Coma per obligar-lo a comparèixer davant el tribunal.

El procés judicial contra Joan Coma es basa en les manifestacions que va fer el dia 9 de desembre en un ple municipal en què es va debatre i aprovar una moció de suport a la resolució rupturista del Parlament de Catalunya.

