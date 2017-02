L’acabament de l’anomenada ‘operació diàleg’ per part del govern espanyol i l’inici de la fase coercitva contra el govern català per a impedir que es faci el referèndum ha tingut avui una representació visual en les portades dels diaris de Madrid. ‘Rajoy, disposat a impedir el referèndum per la força’, titula El Mundo; ‘El govern està preparat per a intervenir a Catalunya’, diu l’ABC, que explica en el subtítol a la portada: ‘En la seva advertència més ferma, la Moncloa anuncia “mesures coercitives” davant del referèndum secessionista, entre les quals contempla suspendre l’autonomia’. I La Razón titula: ‘El govern assumirà les competències de la Generalitat si treu les urnes’. En un dels subtítols, el diari diu: ‘El Constitucional pot suspendre directament Puigdemont si desobeeix.’

