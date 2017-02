El Consell de Mallorca i el govern de les Illes s’han posat d’acord per rescatar el túnel de Sóller i fer-lo gratuït a partir del setembre. El rescat tindrà un cost de gairebé 15,5 milions d’euros, segons ha informat la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. El cost de l’operació s’ha dirimit després de fer-se un informe pericial avalat per tècnics del consell.

Solucionam una injustícia històrica, donam resposta a les demandes dels ciutadans @MESperMallorca pic.twitter.com/kFHWy2MxJy — Miquel Ensenyat (@ensenyat) February 6, 2017

La gratuïtat del túnel és una reclamació històrica. El president del Consell, Miquel Ensenyat, ha explicat que el rescat resol una injustícia, així com ‘una sèrie de greuges per als residents, però també per al teixit empresarial solleric’. Segons Ensenyat, ara era el moment d’efectuar el rescat per evitar una nova pròrroga del contracte de l’empresa concessionària. El president ha assegurat que no renuncia que part del rescat es pagui a través del Conveni de Carreteres que finança les expropiacions de les obres.

Més de divuit milions en subvencions

La presidenta del govern de les Illes, Francina Armengol, també ha afirmat que el rescat ‘posa fi a una injustícia històrica’. ‘Durant anys els ciutadans de les Illes han assumit de la seva butxaca el pagament d’un servei que ha de ser responsabilitat de les institucions’, ha afegit. La presidenta ha recordat que el túnel és el més car de l’estat espanyol, malgrat que el govern ha donat a l’empresa concessionària més de divuit milions d’euros en subvencions d’ençà del 2003. D’acord amb el Consell, el govern aportarà 4,1 milions fins el 2022 per al manteniment de la infraestructura.

Més de 9.000 vehicles al dia

El túnel es va inaugurar el 19 de febrer de 1997. Suposava un gran pas per connectar la ciutat de Sóller amb Palma, ja que s’acurçava el temps de viatge i no era necessari transitar per la carretera del Coll de Sóller. La intensitat mitjana diària és de 9.496 vehicles al dia, segons dades del 2015.

El túnel es troba al quilòmetre 17 de la carretera Ma-11 (Palma-Port de Sóller). La longitud de la infraestructura és de 3.023 metres. L’actual empresa concessionària és Túnel de Sóller SA, que pertany al grup Globalvía Infraestructuras SA.

Al juny del 2006, El Ple del Consell va decidir allargar la concessió, que inicialment era de 28 anys, en cinc anys i sis mesos. La causa d’aquest increment va ser una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que donava dret a l’empresa d’una indemnització de 7,4 milions d’euros. Si no es fes el rescat, la concessió acabaria al juny del 2022.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]