El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha desestimat la suspensió per la via d’urgència de la normativa que ha aprovat la Generalitat per recuperar la gestió del departament de salut d’Alzira i acorda tramitar per la via ordinària la petició de suspensió cautelar. Segons que ha informat el TSJ a través d’una nota de premsa, la secció cinquena de la sala del contenciós administratiu ha rebutjat el recurs interposat per la Unió temporal d’empreses (UTE) Ribera Salud, concessionària de l’Hospital d’Alzira, contra les normes aprovades per la conselleria de Sanitat per revertir la concessió, que finalitza el març del 2018. La sala entén que no existeixen circumstàncies d’especial urgència ni danys irreversibles que justifiquin una mesura tan excepcional com la suspensió d’un acte administratiu sense escoltar abans l’administració demandada.

En l’acte, la sala remarca que es tracta d’una mesura de naturalesa excepcional i que ha de ser reservada únicament a casos d’urgència i irreversibles, característiques que no aprecia en el cas actual. Per aquest motiu el TSJ acorda tramitar per la via ordinària la petició de suspensió cautelar de la resolució administrativa fins que es resolgui el fons de la qüestió.

El grup Ribera Salud va interposar un recurs contra la decisió de la conselleria valenciana de Sanitat de no renovar la concessió de l’Hospital de la Ribera, a Alzira (Ribera Alta), que finalitza el pròxim 1 d’abril del 2018, i iniciar el procés per a la reversió del centre a la gestió pública. Segons que va anunciar Ribera Salud, el recurs a la justícia es produeix en considerar que la decisió de la conselleria és purament ideològica i que no defensa l’interès dels ciutadans.

El grup considera que la Generalitat ha intentat donar aparença jurídica a una decisió presa prèviament i posa com exemple els testimonis i informes pericials presentats per Ribera Salud per avalar el seu model, que no han estat presos en consideració per a la resolució de l’expedient obert el gener.

