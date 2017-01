El periodista esportiu Josep Lluís Merlos, actualment narrador de partits de futbol Gol Televisión, ha estat objecte d’una campanya de difamació a la xarxa per part de Libertad Digital. Aquest diari l’ha acusat de ser partidista, contrari al Reial Madrid, en la narració del partit de tornada de quarts de final de la copa entre el Celta i l’equip madrileny. ‘La desastrosa narració de l’independentista Merlos que revoluciona Twitter’, diu el titular. I la notícia, vinculant-ho tot al suposat partidisme de Merlos, recorda el dia que va dir al pilot de fórmula 1 Sebastian Vettel que ell no era espanyol, sinó català.

Merlos ha respost als atacs en un piulet: ‘Que frustrant que ha de ser intentar fer mal algú, desprestigiar-lo, mentint fins i tot si convé, manipulant, i que no et facin ni cas.’

¡Qué frustrante debe ser intentar hacer daño a alguien, desprestigiarle, mintiendo incluso si conviene, manipulando¡ Y q no te hagan ni caso

