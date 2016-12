El parlament ha aprovat avui la llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

La norma s’ha tramitat en menys de sis mesos i es va elaborar expressament per esquivar la suspensió dictada pel Tribunal Constitucional espanyol contra una llei catalana 24/2015. Aquesta nova norma pretén evitar desnonaments o bé, si ja s’han fet, establir mecanismes de reallotjament.

El govern assegura que aquesta vegada la llei s’ha blindat jurídicament i no podrà ser impugnada. S’ha votat per articles i no pas conjuntament, perquè el PP, Ciutadans i la CUP han discrepat en alguns aspectes.

L’oposició també ha reclamat que es doti del pressupost necessari per a fer-la efectiva. A més, ha insistit en la necessitat de crear un parc d’habitatge social suficient i de plantar cara als lloguers abusius.

