El ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, ha amenaçat d’aplicar l’article 155 de la constitució espanyola, que preveu la suspensió de l’autonomia, per a frenar el referèndum català: ‘L’article 155 de la constitució hi és, és una opció, hem de tenir previstes les alternatives’, ha dit en una entrevista a ‘Los desayunos’ de TVE. No és la primera vegada que Catalá ensenya aquesta carta per a frenar el procés sobiranista. L’octubre del 2015, després de les eleccions del 27-S, ja en va parlar en una entrevista a Onda Cero, per al cas que Catalunya volgués fer una declaració d’independència.

Vegeu les declaracions de Rafael Catalá, a partir del minut 01:11:30:

Catalá, en la mateixa entrevista, ha dit que podria ser que la Generalitat de Catalunya cometés un delicte si posa en funcionament el nou programa informàtic que servirà per a recaptar els imposts catalans. ‘No pot recaptar els imposts que no lis correspon. Per tant, no sé quin sistema informàtic tenen o deixen de tenir, però si es gasten els diners dels catalans per a dotar-se d’eines que no poden usar, potser fan un mal ús de fons públics, o potser cometen un delicte’, ha dit.

Garcia Albiol: ‘No em tremolarà la mà’

De l’amenaça d’intervenir l’autonomia també n’ha parlat el coordinador general del PP català, Xavier García Albiol. Ha dit que, en cas que s’arribi a una ‘situació límit’, a la seva formació ‘no li tremolarà la mà’ si ha de recomanar al govern espanyol que apliqui a Catalunya l’article 155 de la constitució espanyola.

García Albiol s’ha referit a aquesta qüestió responent als mitjans durant la conferència al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània de València. Ha afegit que, arribat el moment, recomanaria que s’apliqués l’article ‘de manera proporcional i d’acord amb el desafiament plantejat’. Tanmateix, Albiol ha dit que el govern espanyol vol aconseguir un mínim diàleg amb Catalunya, però que la Generalitat ‘cerca la confrontació, el xoc constitucional i la divisió’.

