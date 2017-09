El titular del Jutjat d’instrucció 2 de Girona, Manuel Marcello, ha dictat una interlocutòria en la qual decideix ampliar les imputacions que hi havia fins ara a la investigació oberta per les suposades irregularitats a l’empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter. El magistrat detalla que l’informe de l’Agència Tributària advertia de ‘determinades actuacions i operacions’ que podien afectar a ‘interessos públics’.

‘S’ha de ressaltar que, en aquestes actuacions, han tingut sens dubte intervenció les persones jurídiques i físiques que apareixen explicitades a l’ofici policial’, continua argumentant la resolució de jutjat. Afegeix que tots ells, tant les empreses com els nous investigats, han disposat o disposen en l’actualitat d’un ‘marge de maniobra total’ per derivar diners a ‘una o l’altra societat’. ‘En ares a garantir el seu dret de defensa, es fa necessari ampliar la imputació’, resol el magistrat.

Entre els nous investigats hi ha dos exregidors socialistes: Manel Serra i Tomàs Sobrequés. En el cas de Serra, la interlocutòria exposa com a exregidor de l’Ajuntament de Girona l’any 1992, exconseller d’administració de Girona S.A. i exconseller d’Agissa ‘va poder tenir un paper significatiu en la gestació i desenvolupament dels contractes entre les mercantils que són objecte d’investigació’. A més, ressalta que, en la seva doble condició, comptava amb ‘marge de maniobra’ a l’hora de prendre decisions.

En el cas de Tomàs Sobrequés, la resolució justifica la seva imputació com a conseller de Girona S.A. i conseller d’Aigües de Blanes – empresa mixta sobre la qual també hi ha oberta una altra investigació judicial-, ‘càrrec orgànic que l’ha facultat per disposar i/o autoritzar moviments de diners respecte a les mercantils (ara investigades)’. Sobrequés va ocupar diversos càrrecs de govern a la ciutat i també va ser president de la Junta rectora del Parc Científic de la Universitat de Girona.

Endeutament i enriquiment

Les dues empreses investigades ara són la mateixa Agissa i Prodaisa. ‘S’han advertit endeutaments d’Agissa i alhora enriquiments de Prodaisa que han de ser necessàriament objecte d’investigació i sobre les quals s’ha d’aprofundir fins a les últimes conseqüències’, diu la interlocutòria.

Finalment, el magistrat també cita a declarar com a investigades tres persones més. Per una banda, a Joan de Llobet i Àngel Dutràs per tenir càrrecs de responsabilitat a les mercantils: ‘Han pogut tenir i tenen facultat de decisió sobre qüestions que afecten directament als fets objectes d’investigació’, apunta. També a Lluís Sibils, que ja havia declarat prèviament com a testimoni en la causa oberta, l’investiga per la seva ‘doble facultat’ de secretari i conseller delegat a Girona S.A. Tot i això, ha presentat recurs de reforma aportant documentació del registre mercantil per explicitar que no és conseller delegat sinó secretari i, com a tal, no té dret a vot. ‘Mai, en el transcurs de 30 anys a l’empresa, he disposat de signatura per intervenir en les gestions de gir i tràfic de l’empresa, circumstància que impossibilitat la comissió de la menor irregularitat’, argumenta.

A banda de citar-los a declarar com a investigats el dia 26 de setembre -tot i que probablement s’ajornarà a petició dels advocats per qüestions d’agenda-, el jutjat també autoritza la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona a analitzar dades bancàries dels investigats i els productes bancaris que tinguin. En paral·lel, el jutjat també ha dictat una altra interlocutòria autoritzant la Guàrdia Civil a fer el mateix en relació als ja investigats Narcís Piferrer, Xavier Ballell i Girona S.A, així com creuar les propietats que tinguin conjuntament amb Agissa i Prodaisa. Ho vincula, també, a l’informe de l’Agència Tributària remès pel Jutjat instrucció 1 del Vendrell i que estableix lligams amb empreses vinculades al cas 3%.

