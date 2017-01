Avui és el dia que el govern ha de presentar l’última proposta sobre el pressupost a la CUP perquè les assemblees territorials la debatin entre demà i divendres i el consell polític voti dissabte el sentit del vot dels anticapitalistes. Segons fonts del Departament d’Economia consultades per VilaWeb, el govern prepara una última proposta que incorporarà algunes de les propostes que han fet els negociadors de la CUP en matèria de fiscalitat. No es tocaran els tres impostos cedits (IRPF, successions i patrimoni) que eren al centre de la tensió de la setmana passada, però es poden incorporar alguns dels suggeriments fets sobre impostos propis i la modificació de partides destinades a fons interdepartamentals.

El Departament d’Economia recorda que la modificació de l’IRPF, l’impost de successions i el de patrimoni no tindria cap efecte en la recaptació del 2017. En aquest sentit, demana a la CUP que es prioritzi la millora de les dotacions pressupostàries d’enguany en matèria de despesa social i l’arribada al referèndum.

La proposta es presentarà als negociadors de la CUP en una reunió avui mateix i serà enviada per correu electrònic a la formació perquè en quedi constància escrita. Segons les fons del Departament d’Economia, la proposta contindrà una exposició política sense poder entrar en determinats detalls de concreció perquè la presentació de les esmenes a la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives per la CUP és recent i cal acabar d’estudiar-ne els detalls. Es tracta de tributs ambientals, turístics, sobre el joc i el cànon de residus. Amb tot, el departament confia que la proposta servirà per al debat intern dels socis parlamentaris i recorda que també incorporarà propostes de la CUP en matèria d’Ensenyament i de renda garantida.

Es tracta d’una proposta i no pas d’un acord entre les parts negociadores, perquè és així com ho vol la CUP, que té els mecanismes assemblearis activats per prendre la decisió aquest dissabte. El consell polític pot indicar el sentit del vot dels deu diputats de l’esquerra independentista, però també podria optar per donar un mandat concret a l’equip negociador per acabar d’exhaurir totes les possibilitats i temps abans de prendre una decisió definitiva. En aquest sentit, un potencial recurs de Ciutadans i el PP al Consell de Garanties Estatutàries contra els comptes presentats pel govern donaria més marge temporal als negociadors i podria facilitar un acord de consens.

