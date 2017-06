El govern espanyol actuarà ‘pas a pas’ per impedir el referèndum d’autodeterminació i això inclou una vigilància també de l’acte que el govern celebrarà el pròxim 4 de juliol, on oferirà tots els detalls del referèndum i els aspectes tècnics i legals per fer possibles les votacions. Fonts de l’equip de Mariano Rajoy han apuntat a l’ACN que analitzaran el contingut d’aquest acte –i de la gira i el web que es crearà posteriorment– per si hi ha algun fet impugnable que es pugui afegir a les causes obertes. La Moncloa espera que el govern i els partits independentistes avortin de mutu propi la convocatòria abans de la seva celebració, i que per tant no arribi el punt en què l’executiu de Mariano Rajoy hagi d’adoptar mesures ‘reactives’.

Segons aquestes fonts, l’equip de Mariano Rajoy ha estudiat ja totes les variables que es poden produir d’aquí a l’1 d’octubre, i té a la seva disposició les diverses respostes administratives i legals per evitar que el govern acabi posant les urnes perquè els ciutadans catalans puguin votar sobre la independència de Catalunya. ‘Som un govern seriós’, apunten, tot insistint que el referèndum és il·legal i que per tant l’obligació del seu executiu és impedir-ne la celebració.

L’executiu espanyol confia que el govern i els partits independentistes no arribin a l’últim estadi del referèndum i facin marxa enrere en una convocatòria que encara no s’ha fet formalment. Aquestes fonts esperen que els processos oberts fins ara, juntament a la pressió que les repercussions legals poden tenir sobre el conjunt del govern, evitin que hagi d’actuar amb mesures ‘reactives’ per impedir un referèndum que –insisteixen- no es produirà.

Les mateixes fonts apunten que al seu entendre no existeix cap fórmula perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pugui assistir al Congrés dels Diputats espanyol per a defensar el referèndum si la seva compareixença no va acompanyada d’una iniciativa que s’acabi sotmetent a votació. La presidenta del congrés, Ana Pastor, encara no ha anunciat que disposa de la carta que Puigdemont li va enviar divendres, i s’espera que doni algun tipus de resposta aquesta setmana.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]