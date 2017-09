El govern espanyol ha apujat el to contra la Generalitat tan bon punt ha començat aquesta setmana decisiva per a la convocatòria del referèndum. L’executiu de Mariano Rajoy diu que té tots els passos previstos per a impedir-ho; el president espanyol mateix ha dit en una compareixença avui a migdia: ‘Actuarem amb proporcionalitat i amb intel·ligència i tranquil·litat i fermesa. Ells volen que fem el contrari. La meva obligació és fer complir la llei. Nosaltres preservarem la unitat d’Espanya i el respecte a la constitució. Aquí la llei es compleix.’

Per la seva banda, la vice-presidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista a la cadena Ser, ha avisat que el seu govern utilitzarà ‘la força que li dóna l’estat de dret’ per evitar el que considera ‘un delicte, una il·legalitat i una vulneració flagrant dels drets dels catalans’, i ha recordat que la suspensió de càrrecs institucionals és una opció que les lleis espanyoles preveuen. Sáenz de Santamaría també ha assegurat que en el cas que el govern disposi de les urnes per fer realitat el referèndum, ‘les autoritats corresponents s’encarregarien d’impedir que es posessin’. I ha afegit: ’No explicaré al senyor Puigdemont el que faré per a retirar les urnes.’

Segons la vice-presidenta espanyola el govern de la Generalitat i els partits independentistes han entrat en ‘una dinàmica cada vegada més fanàtica’ des de plantejaments ‘radicals’ en la defensa de ‘barbaritats’. ‘Si la Generalitat esta disposada a tirar-se pel precipici, almenys que no arrossegui els funcionaris’, ha afegit.

I ha explicat que el seu govern ja ha començat a prendre mesures perquè el referèndum no es materialitzi, i ha posat com a exemple que la partida pressupostària per al referèndum fou anul·lada i que hi ha un control constant de les despeses de la Generalitat.

