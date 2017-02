El govern escocès ha reaccionat de forma molt contundent a les declaracions del ministre de Defensa britànic en el sentit que el seu govern no acceptarà la celebració d’un segon referèndum d’independència a Escòcia després del Brexit.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha declarat que això seria ‘una ofensa democràtica’ i ‘el més gran dels errors’. I ha avisat que una posició com aquesta no faria res més que augmentar el nombre de partidaris de la independència. El diputat independentista Pete Wishart va dir a Westminster que la situació era còmica ja que el Partit Conservador només té un dels 59 diputats escocesos de la cambra mentre que els independentistes en tenen 56: ‘com pot un partit amb aquesta escassa representació a Escòcia pensar que podrà decidir pels escocesos?’.

La polèmica es va iniciar quan el ministre de Defensa britànic Sir Michael Fallon, de visita a Escòcia, va respondre les preguntes dels periodistes, després de la presentació del pla pel Brexit, tot afirmant que el Regne Unit abandonaria la Unió Europea i que Escòcia ho faria també perquè no se li permetria fer cap referèndum sobre la independència.

En el referèndum sobre el Brexit la voluntat de seguir formant part de la Unió Europea va ser molt majoritària a Escòcia, Irlanda i Gibraltar mentre que a Anglaterra i Gal·les van guanyar els partidaris d’abandonar la UE. El govern escocès va reaccionar reclamant un segon referèndum d’independència per tal que Escòcia resti dins la Unió Europea.

