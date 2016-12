El Govern ha acordat aquest dimarts en la reunió del Consell Executiu declarar com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional la Festa dels Reis d’Igualada, una tradició que es remunta al 1899 i que està plenament arrelada a la comarca. La designació per part de la Generalitat serveix per formalitzar la candidatura d’aquesta celebració perquè opti a ser Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat de la Unesco. La Festa dels Reis d’Igualada se sumaria així a altres tradicions catalanes que formen part d’aquest patrimoni universal, com són la Patum de Berga (2005), els Castells (2010), o les festes dels solstici del foc dels Pirineus (2015). El conseller de Cultura, Santi Vila, ha destacat d’aquesta expressió cultural la seva “excepcionalitat i singularitat”.

La Festa dels Reis és una celebració emmarcada dins les celebracions nadalenques i, a Igualada, pren una gran rellevància per l’antiguitat i per la gran participació i mobilització ciutadana. La Cavalcada dels Reis de la capital de l’Anoia és una de les més antigues de Catalunya, amb 117 anys d’història. En destaca la seva continuïtat al llarg dels anys, tot i algunes interrupcions puntuals per motius diversos.

Organitzada per la Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada, és una festa oberta a tothom, on el voluntariat i la solidaritat són dos dels seus aspectes més importants. Actualment, i com també s’ha fet al llarg de la seva història, entitats i la mateixa Comissió treballen per poder fer possible que tots els infants tinguin regals.

A diferència de la majoria de municipis, els actes de la Festa dels Reis d’Igualada s’inicien el dia 28 de desembre, amb l’arribada del patge Faruk a la ciutat i l’organització d’un espectacle amb infants i les seves famílies. El patge porta dos llibres, un de blanc i un de negre, on, durant els dies que falten per a la nit de Reis, registrarà els infants segons el seu comportament. A partir del dia 29 de desembre, es fan diverses audicions radiofòniques diàries, durant les quals el patge Faruk es dirigeix de manera individualitzada als infants.

La celebració segueix l’1 de gener, al Teatre Municipal l’Ateneu Igualadí, on els més petits de la ciutat lliuren al patge la carta als Reis, amb un model que cada any edita la Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada. El moment àlgid arriba el dia 5 de gener, a les sis de la tarda, quan se celebra la cavalcada. El lloc de sortida és l’antic hospital d’Igualada i avança pels carrers que formen l’eix longitudinal de la ciutat. Els patges reparteixen els paquets pels domicilis del recorregut, pujant pels balcons i finestres.

Un cop finalitzada la cavalcada es reparteixen els altres paquets per la resta de la ciutat. Hi participen aproximadament 1.500 voluntaris, dels quals més de 800 són patges, i es reparteixen a l’entorn dels 2.000 paquets.

