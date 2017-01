És molt possible que durant les últimes hores hagueu rebut al mòbil un missatge amb un vídeo originat en el compte del diputat de Catalunya Sí que Es Pot Albano Dante-Fachin anunciant el documentari ‘Tarajal, desmuntant la impunitat a la frontera sud’, que s’estrena demà, dissabte, al canal 33 (23:00 h). Aquest vídeo, gravat per la diputada de Podemos a Madrid i companya de Dante Fachin Marta Sibina s’ha fet viral com ho va ser en el seu moment el que anunciava ‘La ciutat Morta’.

‘Tarajal’ denuncia que ara fa tres anys, quinze persones van morir ofegades a la platja de Tarajal (Ceuta). Intentaven superar la tanca que emmuralla la ciutat pel seu únic punt dèbil: el mar. No sabien nedar i caminaven de puntetes amb l’aigua al coll. Travessar la frontera, entrar a Europa i deixar enrere la misèria. Agents de la Guàrdia Civil, que controlaven els límits de la tanca, els van disparar bales de goma i gas lacrimogen. Pànic, caos i quinze cadàvers en aigües de ningú.

Ací podeu veure el tràiler:

Els autors de ‘Ciutat morta’, Xavier Artigas i Xapo Ortega, i un jurista de l’Observatori DESC, Marc Serra, han dirigit la producció. El documentari posa en dubte la versió oficial, difosa pel Ministeri de l’Interior espanyol, que assegura que les morts van ser fruit d’una simple negligència policíaca i no pas d’una estratègia planificada per controlar a qualsevol preu la immigració. En aquest sentit, es contraposen els testimonis d’experts en fenòmens migratoris, periodistes, juristes, activistes i portaveus de la policia amb declaracions del mateix ministeri.

Reobertura del cas

Precisament, aquest dijous, l’Audiència de Ceuta va revocar l’arxivament del procediment per la mort dels quinze subsaharians, després d’estimar el recurs d’apel·lació presentat per l’Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado i l’Observatori de Drets Humans DESC.

L’octubre del 2015, el jutjat de primera instància número 6 de la ciutat nord-africana va tancar la causa sense responsabilitzar a cap dels agents que es van desplegar a la platja del Tarajal. Ara, L’audiència considera que ‘existeixen diligències acordades i no practicades pel jutjat’, sobretot amb les rogatòries enviades a les autoritats marroquines que no han contestat.

