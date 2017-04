Els grups del congrés espanyol debatran avui si citen el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, l’ex-ministre d’Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba i els ex-comissaris de la policia espanyola José Villarejo i Eugenio Pino en la comissió d’investigació sobre el presumpte ús partidista del Ministeri d’Interior espanyol per part de Jorge Fernández Díaz.

El president de la comissió, Mikel Legarda, del PNB, ha convocat els comissionats a una reunió en què es discutirà la llista de compareixents que cada grup ha proposat que passin per aquesta comissió, després d’estudiar la documentació que van reclamar per encarar la feina de la comissió les setmanes vinents.

Les compareixences van arrencar el dia 5 d’abril, amb l’ex-director de l’Oficina Antifrau de Catalunya Daniel d’Alfonso i l’ex-ministre Jorge Fernández Díaz, tots dos protagonistes d’aquella conversa enregistrada al despatx del ministre que va desfermar la polèmica, perquè va palesar possibles maniobres policíaques, mediàtiques i judicials contra polítics catalans. No es descarta que l’oposició torni a citar-los més endavant.

El PP només havia proposat les compareixences de De Alfonso i de Fernández Díaz, i de moment no té previst de demanar-ne més, perquè considera que les explicacions de tots dos van ser ‘aclaridores’.

El PSOE pretenia que hi hagués almenys dues tandes de compareixences i que cada grup presentés un contingent màxim de cinc propostes, entre les quals no descarta de citar l’ex-director de la policia espanyola Ignacio Cosidó.

Els dubtes del PSOE

De primer, tant el PP com el PSOE compartien la idea de frenar les pretensions d’Units Podem, ERC i el PDECat de cridar a declarar els ex-comissaris que van acompanyar Fernández Díaz en la seva etapa com a ministre, entre els quals José Villarejo i Eugenio Pino. Al·legaven que la comissió d’investigació no podia convertir-se en un ‘circ’ i, de fet, pensaven a fer valer els seus vots –en aquesta comissió, hi regeix el vot ponderat– per tombar la petició dels partits independentistes catalans i d’Units Podem de fer sentir la veu dels comissaris, alguns dels quals amb investigacions judicials obertes.

No obstant això, com que Fernández Díaz i De Alfonso van negar haver demanat la reunió de l’enregistrament i van apuntar a la cúpula de la policia, els socialistes dubtaven si facilitar les explicacions dels agents vinculats o no.

Ciutadans reclama que compareguin una quinzena de persones, però la resta de grups, sobretot ERC i PDECat, n’hi volen més. En concret, a més dels ex-comissaris, ERC, PDECat i Units Podem volen citar el president espanyol, Mariano Rajoy, i l’actual ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido.

A més, Units Podem va demanar fa dies la compareixença de l’ex-ministre socialista Alfredo Pérez Rubalcaba perquè expliqués si les accions per a fustigar els adversaris polítics venien de la seva etapa. És previsible que la petició de fer declarar Rubalcaba no sigui aprovada, perquè, segons les fonts consultades, el PP, d’entrada, no té pas intenció de donar-hi suport.

Això podria fer que els socialistes, en contrapartida, no demanessin les explicacions de Rajoy.

ERC, PDECat i Units Podem també volen citar Alícia Sánchez-Camacho, ex-presidenta del PP català i actual secretària primera de la mesa del congrés, i Jorge Moragas, cap de gabinet del president, perquè segons el diari Público van ser els executors de l’anomenada operació Catalunya. Però aquestes dues propostes no comptaran amb l’aval del PP ni previsiblement de Ciutadans, i s’ha de veure què farà el PSOE. En les últimes reunions, aquests tres partits van unir forces per tombar la major part de les peticions d’informació sol·licitades sobretot pels grups independentistes. Van adduir que excedien l’objectiu pel qual s’havia creat la comissió i no pretenien sinó convertir la comissió en una justificació del procés.

