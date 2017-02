El comitè d’empresa de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha expressat aquest dimecres al migdia el seu rebuig a ‘qualsevol tipus de violència’ i s’ha desmarcat del cartell d’Endavant en què una professional de la salut dóna una bufetada al conseller Toní Comín i es convoca a una manifestació de treballadors davant de l’Ajuntament de la capital vallesana. En declaracions a l’ACN, la secretària del comitè d’empresa del centre, Montse Garcia, ha explicat que el comitè assistirà a la mobilització prevista per a aquest divendres però que ho farà a títol personal i no com representació sindical i per donar suport a treballadors i usuaris. D’altra banda, Garcia ha volgut deixar clar que el cartell de convocatòria ‘no té res a veure amb els treballadors ni el comitè d’empresa’.

La imatge ha indignat el Govern i tant el president Carles Puigdemont com la vicepresidenta Neus Munté han mostrat el seu rebuig a les imatges a través de Twitter. El conseller, Toni Comín, ha declarat a RAC1 que ‘l’ideal’ seria que l’organització retirés aquests cartells perquè podria ser que ‘qualsevol persona poc sensata’ se sentís ‘legitimada’ a tenir ‘actituds agressives’. Per la seva banda, el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona ha lamentat que la dona amb una bata blanca que pega el conseller se la relacioni amb un membre del col·lectiu i també s’ha desmarcat de qualsevol mostra de violència.

