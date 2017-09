El butlletí de l’estat espanyol (BOE) publica avui l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional dels recursos del govern espanyol contra la llei del referèndum aprovada pel Parlament de Catalunya i el desenvolupament d’aquesta llei. De manera insòlita, el BOE publica desenes de noms d’alts càrrecs de la Generalitat, que són amenaçats de rebre conseqüències penals en cas que permetin el referèndum, en cas que no l’impedeixin o en cas que facin qualsevol acció que hi tingui a veure. Hi ha tants noms –començant pel del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tots el membres del govern–, que han fet falta dues pàgines senceres per a encabir-los-hi. I això que no s’hi publiquen els noms de tots els batlles de Catalunya, 947, que són igualment advertits i que rebran la notificació de la delegació del govern espanyol. Entre els advertits, hi ha el director de TV3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; i el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

El document vegeu el PDF

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]