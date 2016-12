Avui no sé ben bé com fer-ho i què presento…. Un pessebre, una representació de pastorets , una funció de titelles, o d’autòmates o potser totes aquestes coses a l’hora. Però sense cap mena de dubte és una singularitat de la teatralitat popular que ha arribat als nostres dies i que només la podem veure per Nadal a la ciutat d’Alcoi, al País Valencià. Estem parlant del Betlem de Tirisiti.

