A proposta d’EH Bildu el parlament basc ha aprovat avui una moció de suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel judici que començarà dilluns. El text també recull un punt en suport al dret de decidir dels pobles i a banda de Bildu, ha estat aprovada amb els vots del PNB. Per la seva banda, els onze diputats d’Elkarrekin Podemos s’han abstingut: ‘Ens abstenim per la literalitat de la iniciativa, però donem suport al dret de decidir’, ha explicat el portaveu, Lander Martínez, que ha defensat el seu no tot assenyalant Mas com el responsable de ‘retallades’ i membre d’un partit encausat per corrupció.

[Artur Mas] @LanderMartinez_ expone nuestra posición de abstención en torno a la propuesta de EH Bildu sobre Artur Mas. pic.twitter.com/HRas3gYGsb — Podemos Euskadi (@PodemosEuskadi_) February 2, 2017

A banda del suport als encausats del 9-N, la moció també fa una crida al govern espanyol perquè continui el camí que va emprendre el govern britànic a Escòcia i d’aquesta manera, Catalunya, País Basc o qualsevol altre poble que així ho vulgui, pugui decidir lliurement el seu futur en funció únicament de la voluntat de la ciutadania

El parlamentari d’EH Bildu Pello Urizar creu que el que passa a Catalunya afectarà directament el País basc i ha acusat el govern espanyol de convertir la democràcia en una imposició. ‘No es pot crear ni mantenir un estat espanyol des de la imposició. Només de forma voluntària pot haver-hi una convivència real i mentre no es doni, el conflicte polític al País Basc i Catalunya es mantindrà’, ha advertit.

"Una abraçada a tots i totes les que lluiteu per la independència a Catalunya. Mai Caminareu sols". @pellourizar al Parlament de Gasteiz pic.twitter.com/onR6KQKNaI — EHBildu Legebiltzar (@ehbildu_legebil) February 2, 2017

El portaveu parlamentari del PNB, Joseba Egibar, ha expressat el seu vot a favor de la iniciativa i ha realitzat una crida al govern d’Espanya perquè ‘mantingui la via del diàleg, l’acord i aposti per donar la paraula a la ciutadania’. ‘Si es vol aconseguir la convivència política entre diferents nacions, cal obrir les portes a aquesta convivència, no tancar-les’, ha defensat.

