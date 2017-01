Dues escoles de negocis catalanes apareixen entre les cent millors del món de la llista que ha elaborat el diari econòmic britànic ‘Financial Times’, el Global MBA Ranquing del 2017. En concret, es tracta de l’escola IESE, que ocupa el lloc número 10, i l’escola ESADE, que surt al 17. Entre les cent primeres n’hi ha una de l’estat espanyol, la madrilenya IE, que supera les dues catalanes i se situa en el lloc número 8.

El primer lloc de la llista l’ocupa l’escola francesa Insead, seguida de la nord-americana Stanford Graduate School of Business i de la també americana Universitat de Pensilvània. Harvard i l’anglesa Cambridge són quarta i cinquena respectivament, i la London Business School i la Columbia Business School són sisena i setena respectivament.

Vegeu el llistat ací.

