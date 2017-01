El portaveu d’En Comú Podem al Congrés espanyol, Xavier Domènech, considera que repetir a Catalunya una consulta unilateral sobre la independència de la manera que es va fer el 9 de novembre del 2014 ‘no aportaria res de nou i no seria la solució’ a la ‘crisi territorial’. Segons la seva opinió, el que ha de fer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és convocar eleccions.

‘Un referèndum unilateral no es diferenciaria del 9-N, que no ha tingut efectes polítics o jurídics vinculants. El 9-N va ser una mobilització popular, però repetir el que ja es va fer no creiem que aporti res de nou i no seria la solució’, ha afirmat Domènech en declaracions a la Cadena Ser.

El diputat català també ha assenyalat que la seva formació continua defensant la celebració d’un ‘referèndum pactat’, però ha denunciat que el PP ‘es tanca en banda a qualsevol possibilitat’ en aquest sentit i, a canvi, no aporta cap proposta.

No hi haurà reforma constitucional

A més, ha criticat que ‘l’operació diàleg’ del govern de Mariano Rajoy ja ha ‘fracassat’ i tampoc creu que s’emprengui cap reforma constitucional que pugui plantejar una solució als problemes territorials.

‘La reforma de la constitució es va anunciar al començament d’aquesta legislatura com una espècie de promesa, però de moment no hem avançat gens perquè el PP no està disposat a obrir el debat si no sap prèviament les conclusions del debat, i això no és un debat. És un titular, però no s’ha avançat gens’, ha explicat.

Per tot això, Domènech ha defensat la convocatòria ‘ja’ d’eleccions a Catalunya, per a la qual cosa ha recordat la formació d’un nou partit impulsat per En Comú Podem i la batllessa de Barcelona, Ada Colau, per ‘construir una alternativa de futur’.

Segons el portaveu d’En Comú Podem, aquest projecte serà un ‘espai polític que defensarà les diferents sobiranies (econòmica, cultural, etc)’, cosa que significarà la ‘recuperació de la capacitat de la gent de decidir’.

Sobiranista, no independentista

Domènech ha definit aquest nou projecte polític com a ‘sobiranista’ i no pas ‘independentista’, i ha indicat que de moment no s’ha concretat qui l’encapçalarà, ja que estarà liderat per qui decideixi la militància en unes eleccions primàries i en l’assemblea constituent del proper mes d’abril. Això sí, ha reconegut que Colau en serà sens dubte ‘un dels principals actius’.

El diputat ha recordat que En Comú Podem ha guanyat en les dues últimes eleccions generals a Catalunya, per la qual cosa l’objectiu és que el nou projecte ‘esdevingui alguna cosa més que una proposta electoral’, és a dir, en una ‘alternativa de país’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]