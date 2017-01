La magistrada del Jutjat de Primera Instància número 19 de Palma, María Teresa Olivera Sánchez del Campo, ha dictat la primera sentència de caràcter retroactiu sobre la devolució d’una clàusula terra.

Una resolució que es realitza sota l’estricte respecte a la jurisprudència que acaba d’aplicar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). En la seva sentència del 21 de desembre, segons informa reclamador.es, companyia en línia de reclamacions, que va interposar la demanda contra el Banc Popular en nom d’una parella de Palma.

Els demandants són una parella que va signar la hipoteca l’any 2006 per un import de més de 260.000 euros amb una clàusula terra del 2,25% nominal anual i una clàusula sostre de l’11,75% nominal anual.

La titular del número 19 de Palma acaba de comunicar la sentència de nul·litat de la clàusula a les parts en la qual a més s’obliga a l’entitat bancària, en aquest cas el Banc Popular, a tornar als afectats les quantitats que per aplicació de l’esmentada clàusula s’hagin liquidat des del començament del contracte, més els interessos legals, amb imposició de costes.

Uns 80.000 afectats a les Illes

Reclamador.es calcula que a les Illes existeixen més de 80.000 afectats per aquest tipus de clàusules i recorda que la devolució dels diners no és automàtica. Els afectats per les clàusules terra hauran de reclamar per via judicial perquè el tribunal decideixi si hi va haver abús en el seu cas i una vegada considerada abusiva aquesta clàusula hipotecària el banc procedeixi a tornar els diners.

La companyia en línia de reclamacions recorda que fins ara només alguns bancs han deixat d’aplicar la clàusula terra de manera voluntària, però cap d’ells ha tornat els diners als seus clients de manera massiva.

