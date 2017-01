Operaris de l’Ajuntament de Barcelona estan despenjant l’avió del Tibidabo aprofitant que el parc temàtic és tancat. L’avió, una rèplica del primer aeroplà que va cobrir la ruta Barcelona Madrid, es va instal·lar el 1928. Un cop despenjat, se li desmuntaran les ales i la cua per portar-lo en un taller per restaurar-lo. A la primavera, segons fonts municipals, es tornarà a col·locar a l’entrada del parc. Tindrà un fuselatge nou, la decoració interior serà diferent i també la pintura de l’estructura metàl·lica. Durant els vuitanta-vuit anys de vol es calcula que l’avió ha donat més de vint voltes al món.

Fins aviat, Avió! L'skyline del #Tibidabo no serà el mateix, però tornarem a volar amb un avió totalment renovat! pic.twitter.com/oPjmOmSQw2

