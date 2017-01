Un jove menor d’edat de 16 anys ha denunciat a través de ‘Resisteix Lleida’ una agressió per part d’agents de la Guàrdia Urbana de la capital del Segrià el passat dilluns a la matinada mentre estava enganxant amb cola uns cartells a favor de la independència. Segons l’agredit, de camí a casa un cotxe patrulla el va començar a seguir ‘derrapant’ i llavors el van perseguir fins un pàrquing on es va amagar fins que dos agents el van trobar i el van començar a colpejar amb una porra extensible. Per contra, fonts de la Paeria han assegurat que no hi ha hagut cap tipus d’agressió i que la ferida que mostra el noi en una fotografia se la va fer ell mateix quan va caure després d’arrencar a córrer al veure els agents. La Crida-CUP de Lleida demana una reunió urgent amb la tinent de batlle de Seguretat Ciutadana, Sara Mestres.

Segons el jove que hauria patit la suposada agressió els agents de la Guàrdia Urbana li van donar ‘nombrosos cops a les cames i fins i tot al cap’. Després diu que el van portar fins al lloc on tenia la galleda de cola per enganxar els cartells mentre de camí el seguien copejant i amenaçant per ser solidari amb la Plataforma per l’Absolució de Pablo Hasél i Ciniko i participar en moviments socials de la ciutat.

En aquest sentit, segons el noi un dels agents el va acusar de dir-li durant una d’aquestes manifestacions a favor de Hasél, ‘assassí i torturador’. Segons arrel de la suposada agressió té lesions en una cama i en l’altra un forat pels cops de la porra extensible. Així mateix, també diu que té adolorit el turmell, el cap i el llavi.

Des de la Paeria s’ha informat que una vegada revisat l’atestat de la Guàrdia Urbana s’ha comprovat que no hi va haver cap tipus d’agressió i que només es va identificar el jove, que anava acompanyat, perquè estaven intentant enganxar els cartells amb cola a la zona de l’Eix Comercial mentre anaven encaputxats. Segons la Paeria, els joves, al veure els agents, que estaven fent un patrullatge preventiu, van començar a córrer i va ser aleshores quan el noi que denuncia l’agressió es va ferir a la cama. Per la seva banda, des de la Crida-CUP de Lleida s’ha demanat una reunió urgent amb la regidora de Seguretat Ciutadana i amb l’intendent de la Guàrdia Urbana per demanar explicacions i exigir responsabilitats davant de la suposada agressió. La formació considera intolerables aquestes agressions i demana que s’obri una investigació interna i es depurin responsabilitats.

