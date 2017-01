‘En un parlament democràtic es poden debatre els interessos dels ciutadans? Això és el que hi ha en joc a Catalunya.’ Així comença l’article de Carme Forcadell que publica avui el New York Times, titulat ‘Defensant la llibertat a Catalunya’. L’article explica les ingerències de la justícia espanyola en la vida política del Principat: ‘Això que passa a Catalunya és un assalt judicial d’Espanya a la democràcia i a la llibertat d’expressió. Un assalt que també viola el principi de separació de poders’, diu Forcadell.

La presidenta del parlament explica que l’estat espanyol l’acusa de prevaricació i desobediència per haver permès el debat i la votació de les conclusions de la comissió del procés constituent: ‘El meu únic delicte va ser complir el meu deure com a presidenta del parlament permetent un debat que havia sol·licitat la majoria de la cambra’. A més, acusa el govern espanyol de ser incapaç de resoldre un problema polític i recórrer a un ‘sistema judicial polititzat per silenciar els dissidents i el debat democràtic’.

Forcadell dóna més detalls sobre la judicialització de la política i ho explica així: Més de quatre-cents regidors i batlles són acusats per fets vinculats al seu legítim suport públic a la independència. El president català anterior i més membres del seu govern seran jutjats pel sol fet d’haver organitzat el 2014 una consulta popular sobre la independència, en què van participar més de 2,3 milions de catalans. El seu delicte va ser habilitar col·legis electorals perquè els ciutadans poguessin expressar les seves idees democràtiques.’

Segons la presidenta, l’estat espanyol ha activat l’operació diàleg per netejar la seva imatge, però només ha estat ‘una iniciativa cosmètica, buida de contingut i desacreditada per cada nou judici i arrest’. I compara l’actitud de Madrid envers l’independentisme amb el referèndum que van acordar Escòcia i la Gran Bretanya el 2011.

Per això Forcadell assegura que la solució no és suprimir el debat, sinó permetre que els ciutadans s’expressin de manera democràtica i lliure, car el 80% dels catalans són favorables al referèndum.

L’article s’acaba amb una cita de l’ex-president nord-americà George Washington: ‘La llibertat, quan comença a arrelar, és una planta que creix de pressa. Realment cert, però la lluita pels drets civils i les llibertats ha de ser constant i ferma, perquè la història demostra com n’és de fàcil perdre’ls.’

