El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha destacat que el laude del govern dictat per Marcos Peña, l’àrbitre designat pel govern espanyol, ‘posa fi’ al conflicte dels vigilants dels filtres de seguretat a l’aeroport del Prat.

Tot destacant el seu caràcter ‘excepcional’, el ministre ha recordat que el laude és d’obligat compliment i ha dit confiar en la ‘responsabilitat’ de les parts perquè l’acatin i, d’aquesta manera, tornar la normalitat a l’aeròdrom català com més aviat possible. Sobre el contingut del laude, de la Serna ha assenyalat que se cenyeix de manera gairebé ‘literal’ a la proposta de mediació de la Generalitat que els treballadors van rebutjar en assemblea.

La principal diferència és la relativa a la qüestió salarial. A diferència del que proposava la Generalitat, el laude estableix que el complement de 200 euros en 12 pagues quedarà absorbit per qualsevol increment salarial que s’acordi en la negociació dels convenis col·lectius i que no es mantindrà inalterable com proposava la Generalitat. És a dir, si un conveni col·lectiu inclou un increment salarial de 100 euros, el complement del laude es reduiria també a 100 euros per tal que la suma final fos de 200.

De la Serna també ha informat que es mantindrà el dispositiu de reforç de la Guàrdia Civil durant unes setmanes per donar resposta a possibles pics de passatgers i garantir la seguretat dels usuaris de l’aeroport del Prat.

