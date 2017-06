El New York Times ha publicat un editorial sobre el referèndum a Catalunya en el qual ataca durament la política del govern espanyol. També diu que el millor seria que els catalans votessin a favor de quedar-se a Espanya però avisa que ‘la intransigència de Madrid només encendrà encara més la frustració dels catalans’.

L’editorial, que està signat col·lectivament per l’equip editorial del diari, recorda els darrers esdeveniments, com l’anunci de la data del referèndum i la reacció del govern de Madrid, així com les multes i judicis pel 9N, que diu que només han servit per a galvanitzar el moviment independentista.

Segons el Times si Espanya vol ‘suprimir l’impuls secessionista el millor que podria fer és arreglar la seva pròpia casa’ després que la fallida moció de censura, els casos de corrupció i els recents processos electorals han mostrat com de dividida està la política espanyola.

El diari creu que si això s’aconseguís un govern fort a Madrid podria calmar el desig d’independència atorgant un tracte econòmic més just a Catalunya i negociant ‘de bona fe’ amb la Generalitat, en comptes de de perseguir judicialment el govern de Catalunya amb una ‘interpretació restrictiva de la Constitució’.

L’editorial acaba afirmant que el millor que podria fer Espanya és ‘permetre el referèndum’ i el millor que podrien fer els votants catalans és ‘rebutjar la independència com ha passat a Escòcia i Quebec’. Si no és així, diu per acabar l’editorial ‘la intransigència de Madrid només encendrà encara més les frustracions catalanes’.

