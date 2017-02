L’Associació de Juristes Valencians ha convidat el ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, coincidint amb la visita que aquest dilluns fa a València, per defensar el dret dels valencians a legislar en matèria civil. Aquest col·lectiu vol posar sobre la taula un problema que afecta la ciutadania i que encara no té solució: la inconstitucionalitat de l’estatut en matèria de dret civil.

Els juristes han assenyalat que, després de les sentències del TC 82/2016, 110/2016 i 192/2016 contra les lleis valencianes de Règim Econòmic Matrimonial, Unions de fet i Custòdia Compartida, hi ha hagut una limitació dels drets socials dels valencians i és necessària una resposta jurídica i política. ‘Cal una resposta per a les persones que contrauen matrimoni, les que volen que la seva unió de fet tingui conseqüències civils o requereixen d’un marc normatiu estable per a la relació amb els fills en cas de crisi sentimental’, han dit des de l’associació.

En aquest sentit, els juristes han expressat el seu sí al dret civil valencià, i han assegurat que així es fa ressò d’una voluntat ferma de la societat. ‘Fins a 162 ajuntaments, la Generalitat, les diputacions i nombroses institucions, associacions culturals i professionals han aprovat les mocions i el manifest favorable al dret civil valencià’.

L’entitat també ha dit que els acords assolits han estat comunicats al congrés espanyol, al president Rajoy, a les Corts i al president de la Generalitat. Es vol deixar constància així que els ciutadans valencians han donat suport a una reeixida campanya sota el lema #SíAlDretCivilValencià.

