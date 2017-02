BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

CC.OO. i UGT de Catalunya han celebrat aquest divendres que el Parlament de Catalunya estigui impulsant la modificació de la llei catalana de cooperatives per acabar amb “els abusos i l’explotació laboral” en el sector cárnico, han explicat en sengles comunicats.

Tots dos sindicats han valorat positivament que els grups parlamentaris de JxSí, Catalunya Sí Que És Pot i la CUP hagin inclòs les esmenes a la llei d’acompanyament dels Pressupostos 2017 de la Generalitat de Catalunya per aplicar a les cooperatives del sector cárnico les condicions laborals i salarials recollides en els convenis.

CC.OO. ha destacat que aquesta regulació proporcionarà una eina legal per combatre les “pràctiques d’explotació laboral”, tant en la indústria càrnic com en altres sectors a Catalunya.

A més, UGT ha criticat la falta de voluntat negociadora de les patronals que, segons el sindicat, han intentat postergar l’acord amb l’objectiu de “degradar” les condicions laborals dels treballadors.

L’aprovació de la modificació de la llei de cooperatives, que s’emmarca en la tramitació de la llei d’acompanyament als Pressupostos de la Generalitat, obliga al fet que les condicions laborals de les cooperatives siguin equivalents a les dels convenis col·lectius sectorials.

