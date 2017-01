Els veïns de Los Angeles, als EUA, s’han endut una sorpresa quan aquest matí han sortit al carrer o han mirat per la finestra de casa. El famós rètol amb les immenses lletres de Hollywood ha estat alterat durant la nit de Cap d’Any per un o uns desconeguts. La policia ha anunciat que investiga els fets. El cas és que el canvi ha consistit en modificar les dues lletres os per dues es. Així es pot llegir Hollyweed.

El cas és que ‘weed’ és una manera de dir marihuana. Per tant, la transformació ha deixat el significat de ‘santa marihuana’. La broma, amb regust d’herba, s’ha produït quan no fa encara dos mesos es va aprovar la legalització total de la marihuana a Califòrnia. El mateix dia que els nord-americans escollien Donald Trump per a la presidència, els californians, juntament amb els ciutadans de Nevada i Massachusetts, aprovaven la legalització d’aquesta planta per a tots els usos.

Curiosament, aquesta intervenció al famós rètol ja s’havia produït fa anys. Va ser el 1976. Ho explicava ara fa dos anys aquesta web sobre el cannabis.

Vegeu com han quedat les famoses lletres:

Hollyweed!!! I think security took the night off last night in Hollywood👀. pic.twitter.com/ycQXzjsyjG — Sd3gaughC (@Sd3gaughC) January 1, 2017

