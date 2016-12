BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

CaixaBank ha venut al fons nord-americà Apollo actius adjudicats vinculats al sector hoteler valorats en 700 milions d’euros, han informat a Europa Press fonts financeres.

El paquet inclou 20 establiments de vacances de quatre i cinc estrelles que el banc tenia en la seva cartera per impagament del client, ha publicat aquest dijous ‘El Confidencial’.

Aquesta operació es remunta a maig, quan el banc presidit per Jordi Gual va posar en venda una cartera de préstecs amb hotels com a garantia, així com hotels adjudicats, valorada en gairebé 1.000 milions d’euros.

