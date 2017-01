Les últimes dades publicades per la Generalitat demostren que els menors consumeixen més alcohol. Una de les principals preocupacions de Salut és la dels riscos que suposa el binge drinking, una pràctica observada en part de la població juvenil a Catalunya. Es tracta de la ingesta en excés de begudes alcohòliques (5 o més en el cas dels homes, i 4 o més en el cas de les dones) en una mateixa vegada. Les conseqüències poden ser devastadores, entre elles la mort.

Al llarg del 2016 han mort adolescents per intoxicació etílica, un fenomen que mai havia succeït abans. De totes formes, alguns experts en drogodependències com Rene Gonzalez Rubio, llicenciat en Psicologia, opinen que l’edat d’iniciació no ha variat, només hi ha hagut un canvi en com es prenen les begudes alcohòliques: més quantitat en menys temps. Gonzalez interpreta que les dades que recullen les estadístiques inclouen cada cop més a menors de catorze anys, mai abans contemplats, perquè aquesta nova tradició del binge drinking ha fet evident que també beuen.

Segons la psiquiatra Ana Romaguera del CAS Fòrum, beure en excés és més famós entre els joves perquè aquests beuen en situacions d’oci, a diferència dels adults, que ho fan en entorns familiars i al llarg dels àpats. Consumir alcohol en un ambient d’entreteniment i ple d’estímuls fa més difícil controlar la quantitat i la velocitat a la que s’ingereix perquè la ment està més atabalada. A més, un adolescent és menys conscient de quant està bebent degut a que és més inmadur que un adult i a què l’organisme reacciona diferent envers d’aquesta substància: les ordres arriben més tard al cervell.

Però el motiu fonamental que porta els joves a fer-se un empatx d’alcohol és la pressió del grup i la concepció que l’alcohol és sinònim de “passar-s’ho bé”. Gonzalez explica que va ser el desafiament del grup el que va portar a la mort una nena de 12 anys per un coma etílic. Durant un binge drinking a San Martín de la Vega a les celebracions de Halloween, la petita es va desplomar després de consumir durant tota la tarda rom i vodka. El grup la va posar a prova: volien que s’acabés certa quantitat d’alcohol i ella va acceptar el repte.

Es tracta “d’una barreja una mica diabòlica. S’uneixen la tolerància, la bona integració social i cultural de l’alcohol, el clima que permeten fer binge drinking al carrer, amb un patró diferent de la forma de beure mediterrània, que també era excessiu, però regular i diferent. Aquest és més anglosaxó, amb consums concentrats en poc temps, 2 o 3 hores, fins i tot amb sentit instrumental: per entrar en ambient, que tenen molt a veure amb la manera de integrar-se en la diversió “, explica Fernando Cadaveira segons fonts oficials, catedràtic de Psicobiología de la Universitat de Santiago de Compostela i Coordinador el grup d’investigació de Neurociència Cognitiva i Afectiva (Necea). Amb el seu equip investiga les conseqüències neurocognitives del consum intensiu d’alcohol (binge drinking) en joves.

Tant Cadaveira com Romaguera y Gonzalez insisteixen que les conseqüències de l’alcohol poden ser devastadores fisiològica i mentalment per una persona que encara està creixent. “El patró de consum intensiu en joves a edat precoç afecta al cervell a nivell estructural i funcional”, assenyala l’últim expert en psicobiologia. Els afartaments etílics fan malbé la memòria, l’atenció, la capacitat per prendre decisions i afavoreixen la impulsivitat i la depressió. I el més preocupant, diu Ana Romaguera, és que “és més difícil fer-li creure a un jove que si beu molt, quan tingui 30 anys possiblement agafi un càncer al fetge”. L’alcohol pot provocar malalties, les més comuns a nivell digestiu, neurològic i cardiovascular, com la cirrosi apàtica o diferents tipus de càncers. Però també hi ha altres efectes: a nivell sexual pot provocar impotència o infertilitat. Shakespeare ja afirmava que beure “fomenta el desig, però frustra l’execució”.

A més, depenent del perfil psicològic que tingui l’adolescent és possible que el consum puntual i intensiu d’alcohol el condueixi a alguna patologia, té més números d’acabar alcohòlic, però també es poden donar altres casos de trastorns emocionals o cognitius, com podrien ser els trastorns de personalitat. “Aquest és el cas de famílies desestructurades, persones amb risc d’exclusió social”, ressalta Rene González.

Què és l’alcohol?

Quan es parla d’alcohol s’inclou tot un rang de begudes alcohòliques i la seva característica principal és que contenen alcohol etílic. És a dir, estan composades per etanol, que és una droga. Per tant, té una incidència directe en el cervell i provoca addicció.

Per un costat, trobem les begudes fermentades com per exemple el vi i la cervesa, que tenen algunes fruites i que tenen menys graduació, que va del 5% al 15% d’alcohol. Per l’altra banda, tenim les begudes destil·lades que provenen d’un procés de destil·lació dels beuratges ja fermentats, com per exemple el whisky, el rom i la ginebra: tenen una graduació força més alta, d’entre 17 i 45 graus.

L’etanol deixa petjades per tot l’organisme

L’alcohol que s’ingereix per via oral primer s’absorbeix per l’estómac i corre fins a l’intestí prim. Després, s’infiltra a la sang i comença a afectar intensament el fetge, perquè s’encarrega de filtrar-lo i quan hi ha molta quantitat es satura. La cirrosi succeeix després d’haver pres grans quantitats d’alcohol perquè el fetge, tot i haver crescut per tolerar-lo, arriba un punt que perd la capacitat per eliminar-lo. Després, l’alcohol acaba arribant al cervell alhora que deixa rastre per altres òrgans, pels quals la substància va passant.

Inicialment, l’alcohol produeix una certa eufòria i desinhibició. Però a la llarga acaba sent una substància depressora del sistema del nucli central del cervell, produint somnolència i relaxació. Afecta a l’atenció i provoca desconcentració, tot i que això varia depenent de les diferents concentracions que es troben a la sang. Quan el cos arriba a un estat d’apatia és quan es produeixen les llagunes mentals i la persona afectada no recorda la situació viscuda.

El pes, el sexe, el menjar ingerit i la velocitat a la que es beu determinen el nombre i el grau de les conseqüències. Les dones embarassades, els joves i la gent gran tenen llindars de tolerància molt diferents.

Però la ressaca és un indicador que l’alcohol no és en absolut saludable: l’etanol deshidrata l’organisme i el cervell. El mal de cap i els rampes musculars no són més que eines que posa a l’abast el cos per poder rehidratar totes les fibres. I moltes ressaques deixen cicatrius perquè es produeixen les necrosis neuronals, les neurones van morint cada cop que l’etanol arriba al cervell.

Les solucions que proposen els experts i que ja s’estan aplicant és la conscienciació a través de l’escola, la publicitat i els mitjans de comunicació. Però, segons Gonzalez, el vehicle d’aprenentatge més efectiu és el que duu a terme la família: “És important que els pares ensenyin a beure als fills, tenint en compte que a Espanya està normalitzat que als espais de sociabilització es prengui alcohol”. Si es nega l’existència de l’alcohol i es deixa al jove sol i sense armes davant d’aquesta substància, que està present a tot arreu en la cultura mediterrània, hi ha més riscos que no begui amb seny.

