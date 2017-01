Una persona que anaven disfressada de Pare Noel, han disparat aquesta matinada contra la gent que celebrava l’any nou al Reina, un popular club situat a la riba del Bòsfor, a Istanbul. L’atacant ha estat mort per la policia.

El governador d’Istanbul, Vasip Şahin, ha dit en unes declaracions per televisió que l’atemptat ha fet 35 morts i molts ferits. L’ha qualificat d”atac terrorista’ i ha afirmat que l’atacant ha cridat consignes gihadistes en el moment d’obrir foc.

El Reina és un conegut club molt freqüentat per estrangers i per gent rica a Istanbul, just a la riba del Bòsfor.

Aquí teniu les imatges en directe que està enviant Ruptly, un servei de Russia Today que ofereix el material en brut, sense editar:

