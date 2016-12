La ciutat d’Elx (Baix Vinalopó) ha patit una onada d’atacs feixistes al llarg del cap de setmana. Les seus de Podem, Compromís i Esquerra Unida País Valencià (EUPV) han patit pintades a les seves seu en les quals s’hi pot llegir ‘Arriba España’ i diferents símbols nazis i falangistes.

Ataque fascista en la sede de Elche el día de noche buena. Nuestra condena a los que detestan la democracia y usan la violencia. pic.twitter.com/7SqsIjmfp5 — Podemos Elx (@podemElx) December 25, 2016

No podran fer res front un poble unit, alegre i combatiu @CompromisElx porque nuestra sonrisa es la espada más victoriosa pic.twitter.com/C8DYtocRNN — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) December 26, 2016

Esquerra Unida condemna l’atac patit en la seua seu d’Elx per l’extrema dreta https://t.co/SaEbr1iMhK pic.twitter.com/Gp9bydX8xC — Esquerra Unida PV (@esquerraunida) December 26, 2016

Des dels diferents partits han denunciat públicament els atacs. Des de Podem Elx han alertat que ‘no hi ha lloc en la nostra societat per a la violència’ i des d’EUPV diuen que ‘alguna cosa estem fent bé que els molesta tant’. Per la seva banda la coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, ha dit que ‘no podran fer res front un poble unit, alegre i combatiu’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]