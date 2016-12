Aquests dies de vacances escolars tenim moltes hores els nens a casa, així que, infants jugant tranquils, pares contents.

La secció d’avui va adreçada principalment a tots aquells que en aquests moments de vacances de Nadal comencen a estar desesperats amb la canalla sense escola. Proposaré apps educatives i lúdiques que ajuden a aprendre autònomament. Com sempre la gestió del temps emprat per nen queda a criteri dels adults.

CreaTales i Creacuentos

Aquestes apps, fetes per uns gallecs, de Vigo concretament, està recomanada pels pares, pels mestres i, sobretot, pels nens i els hi permetrà crear els seus propis contes a partir del no-res.

CreAPPcuentos és la primera versió, gratuïta, i Creatales, encara sense web, és la versió millorada amb opcions noves com les d’incorporar vídeo al conte i amb opcions per comprar grups d’icones i stickers per incorporar als contes.

El nen pot anar agafant fons de pantalla, personatges, elements i, finalment, diàlegs escrits o en àudio per crear el seu propi conte, conte que podrà reproduir després i, fins i tot, exportar a PDF per compartir amb la família i fins i tot en vídeo en la segona versió.

Teniu la versió iPad i la versió Android.

Mortimer y los Dinosaurios

És un compte infantil, creat per Chiquimedia, amb música de Jürgen Kudla, està en català i molt altres idiomes, i de moment només el podeu trobar a l’appstore, és un conte sense textos, perquè els pares i els nens col·laborin a crear i explicar la història.

A partir de 3 anys fins als 9, té 18 pàgines plenes d’il·lustracions per estimular la imaginació, has d’acompanyar en Mortimer que va de vacances al planeta Terra.

Per aprendre matemàtiques

10 dits, o bé, Smart Numbers (1,99 €), de Marbotic, uns desenvolupadors francesos, és una app, en català, perquè els nens de 3 a 6 anys aprenguin els números i les primeres operacions de sumes.

Un dels modes de funcionament consisteix en el fet que el nen posi uns quants dits sobre la pantalla i que respongui quants dits són els que ha posat.

L’altre mode és el clàssic de preguntes i el nen ha de contestar posant els dits que li diu el joc sobre la pantalla.

Per aprendre les lletres

MyABCKit, en versió IOS i Android, en castellà, català i anglès, permet que els nens de 3 a 7 anys aprenguin a llegir i escriure.

Per aprendre números i lletres

DotToDot numbers & letters, d’Apps in my Pocket, ajuda els més petits (fins a 7 anys) sèries de números i lletres amb jocs i puzles. La versió Lite, de la que teniu l’enllaç, és gratuïta.

Per iniciar-los i iniciar-nos en la poesia

Res millor que l’app educativa de la Joana Raspall, escriptora, poeta i bibliotecària de Sant Feliu de Llobregat (1913-2013), l’app Un món de Poesia, com ella mateixa diu és ‘l’app que converteix la poesia en una divertida aventura gràfica!’. En versió IOS, i en versió Android.

Nens i nenes han d’anar superant activitats, navegant per cadascun dels mons, i així guanyar poemes, que podran llegir des del seu poemari interactiu. El vídeorecitador és l’activitat estrella. Permet als nens i nenes gravar-se en vídeo recitant els poemes de Joana Raspall amb l’ajuda d’un teleprompter. Els jocs serveixen per aprendre, tant des de casa com des de l’escola, com es construeix un poema, per entrenar la comprensió lectora, la memòria, l’atenció i la comprensió oral, la lectura en veu alta…

Aquests dies de Nadal han convocat a totes les escoles de Catalunya a recitar el Poema de Nadal al #videorecitador de l’app i a compartir els vídeos a les xarxes.

Ha rebut el premi Lletra 2016 a la millor iniciativa digital.

Per iniciar-los en la música

DoReMi Zoo: Mi Primer Piano és una app gratuïta d’en Miquel Riera que inicia el nen en la música i en el piano.

El piano és configurable perquè les tecles tinguin dibuixos diferents, sons diferents i, tot plegat, molt fàcil d’usat.

Jo l’únic que per pietat faria treure és l’opció que té el nen, o els pares, d’enviar les melodies que ha creat o tocat en el piano als seus amics i familiars, els receptors de les 5.983.167 melodies ja compartides ho haguessin agraït.

Per conèixer l’univers

Aquesta app, Professor Astro Cat’s Solar System de Minilab Studios, ha estat anomenada com la millor app per Apple TV el 2016.

El professor Astro Cat ens portarà a una missió que ens ensenyarà tot sobre el nostre sistema solar. Els nostres fills jugaran i aprendran el que sabem de com funciona l’univers.

Aquesta app, ‘Professor Astro Cat’s Solar System‘ està basada en el llibre ‘Professor Astro Cat’s Frontiers of Space‘ de l’il·lustrador illustrator Ben Newman i el físic quàntic Dr. Dominic Walliman.

Els de Minilab Studios, diuen que ells, simplement: to make fun and learning one and the same, through safe and playful digital experiences that stimulate children‘s curiosity and creativity.

Per treballar la memòria

Tots haureu jugat a les cartes amb el Memory, ara es pot fer amb l’ordinador i les tauletes.

Com diuen els de KidsMemory, la memòria no és una més de les nostres habilitats intel·lectuals, és la més important perquè afecta directament els altres processos. I afirmen que la memòria és el procés mental més senzill d’entrenar.

Jo he provat el Memory Face Off, a on es tracta de recordar seqüències de cartes en un quadrat de 4*4, i us puc dir que serveix per a qualsevol edat.

El Memory Match és exactament el joc del Memory que tots coneixem, hi ha un tauler de 4*6 cartes i heu d’anar fent parelles. Teniu un rellotge que us diu quan heu trigat i quantes vegades heu hagut de voltar les cartes fins a arribar al final. Com el d’abans, per a qualsevol edat.

Podria seguir explicant més jocs, com el Lights Up, però vosaltres mateixos podeu anar al seu web remenar, veureu que al menú de la dreta del web hi ha un grapat enorme de jocs educatius, de webs educatius, de worksheets educatius (deures), de pel·lícules educatives i fins i tot de música educativa. Hi ha apartats per astronomia, biologia, llibres de colors per pintar, química, dinosaures, geografia, és a dir, que hi ha moltes activitats, en anglès això sí, per a totes les edats, si comenceu a triar i remenar se us acabaran les vacances escolars. El nom del web ja ho diu tot ‘The totally free Children‘s learning network‘.

I si us creieu que sou bons en geografia, poseu els països en el mapa, comenceu per Europa i aneu progressant de dificultat, ja veureu que costa.

Per iniciar-los en la diversitat

Little Explorers de Planet Factory Interactive, una empresa de Sallent, és una app gratuïta en català (i en 12 idiomes més), amb centenars de dibuixos i fotos, vídeos i jocs que els hi explica les diferències de la gent que compartim l’espai de la Terra.

Els fabricants d’aquest joc en tenen d’altres també molt interessants de geografia, d’història que tracten aquestes diversitats del món, doneu un cop d’ull a la seva pàgina.

Així que ja sabeu, els mòbils, tablets i ordinadors poden ser una gran eina per aprendre, però si us heu quedat amb ganes de més, us deixo aquest enllaç al blog ‘Educació i les Tic‘ amb una llista de 50 apps educatives per a nens i nenes.

Encara més apps trobareu si us doneu un volt per edu365.cat, el portal educatiu de la Generalitat.

I els del Mobile World Capital publiquen i actualitzen totes les aplicacions educatives validades per docents i amb filtres, per dispositiu, nivell educatiu i àrea o matèria. Aquest enllaç és per apps per Android però ja veureu que podeu triar i remenar.

