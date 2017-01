Quan falta una setmana perquè comenci el debat del pressupost de cada departament de la Generalitat al parlament, i enmig de la negociació del conjunt dels comptes, que es votarà a començament de febrer, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha fet unes declaracions en què acusa Junts pel Sí de voler ‘destrossar’ el seu partit. Ha estat en una entrevista que li ha fet Pablo Iglesias en el seu programa, ‘La Tuerka’, que es podrà veure íntegre a les onze de la nit.

En l’avançament que n’han fet públic, Gabriel diu que Junts pel Sí és un ‘artefacte fet per guanyar’, però que no va guanyar les eleccions. I afegeix: ‘No tenen la majoria parlamentària necessària i ens necessiten a nosaltres. […] Potser hi ha gent que entén que hi hagi una veu més contundent en l’anàlisi que s’ha de fer sobre què significarà la ruptura. Doncs vegem quin encaix donem a aquest nou panorama perquè respongui al que ha dit la gent a les urnes; que la gent ha dit que no guanyi Junts pel Sí, que no tingui la majoria, i que la CUP sigui imprescindible. No es fa aquesta lectura i comença el “pressing CUP”. Ens han portat a un terreny per a destrossar-nos; ens han volgut eliminar i encara hi ha gent que treballa per destrossar-nos.’

