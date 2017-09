La diputada de Podem al parlament Àngels Martínez ha ignorat avui la petició del líder de la direcció espanyola del partit, Pablo Iglesias, i ha desautoritzat el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela. Ahir Martínez va retirar les banderes espanyoles que els diputats del PP van deixar sobre els seus escons del parlament abans d’abandonar l’hemicicle en el moment de la votació de la llei del referèndum. L’usuari de Twitter @Berlustinho ha recollit les declaracions d’Iglesias a la SER i de Martínez a RAC 1.

-P.Iglesias ha dicho que ud debería pedir perdón, ¿lo pide?

-NO Escuchad esto de @angelsmcastells VS Coscu, Pablo & retirada de banderas: pic.twitter.com/q85dYhqnxu — Bernat Castro (@Berlustinho) 7 de setembre de 2017

En una entrevista a la Cadena SER, Iglesias ha assegurat que Martínez havia de demanar perdó per haver retirat les banderes espanyoles. La diputada de Podem li ha contestat en declaracions a RAC 1:

—Jordi Basté: ‘Demana perdó?’

—Àngels Martínez: ‘No. La meva bandera espanyola és la republicana, és per la que va lluitar el meu pare i per la que van morir molts familiars meus. És la bandera que tota la vida he defensat i evidentment la meva bandera espanyola republicana no l’hagués tret mai d’enlloc. Al contrari, el que vull és que torni.

Posteriorment, Basté li pregunta si Coscubiela va demanar perdó en nom seu. Martínez respon: ‘No està autoritzat a parlar en nom meu, en Coscubiela’.

Vegeu el moment de la retirada de les banderes espanyoles.

