La coreògrafa Àngels Margarit estrenarà el dia de Sant Esteve al Mercat de les Flors ‘Back Àbac’, un espectacle familiar que conjuga el llenguatge matemàtic i la música de Bach. Margarit i la companyia Mudances proposen una peça que combina dansa, objectes, música, dibuix, llum, vídeo i animació. I per acabar-ho d’arrodonir, també hi ha números de circ.

L’espectacle relaciona la idea de l’infinit amb la música de Bach, que també pot ser infinita per diversos motius: per l’extensió i variació de les seves obres, per les múltiples reinterpretacions que se n’han fet i perquè juga amb els nombres i estructures matemàtiques.

El muntatge és fruit de l’interès de la coreògrafa de relacionar de forma explícita la dansa amb la geometria i les matemàtiques. Per això la música de Bach i l’univers geomètric i enigmàtic del pintor neerlandès M. C. Escher han inspirat la partitura de l’espectacle. Entre altres elements escènics, un gran àbac de fusta serveix als ballarins per interactuar i il·lustra la inspiració matemàtica del muntatge.

En general, l’espectacle no beu de les versions més clàssiques de l’obra de Bach sinó de reinterpretacions contemporànies. Així, sonen versions per a trompeta i xilòfon, algunes d’electròniques i minimalistes, i fins i tot una producció de L’Auditori que va signar Llibert Fortuny el 2011. La idea és descobrir les diferents sonoritats de Bach.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]