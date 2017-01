El departament de Cultura disposarà el 2017 de 261 milions d’euros, que suposen un increment del 9,3% sobre els comptes del 2015, prorrogats l’any passat. Aquest augment situa el pressupost de cultura en el 0,8% del total dels comptes de la Generalitat, és a dir, lluny de l’aspiració del sector per assolir el 2%. Així ho ha reconegut aquest dijous el conseller de Cultura, Santi Vila, en la presentació pública de les xifres del departament al Parlament de Catalunya. Vila posa en valor la inflexió que suposa disposar de 261 milions d’euros –’un increment molt important’, ha remarcat- però confia que el creixement s’accentuï en propers exercicis perquè la xifra ‘queda curta’ en relació a les necessitats de les polítiques culturals.

Tal i com constava al projecte de pressupostos per al 2017 que el Govern va presentar a finals de novembre, Cultura comptarà amb 261 milions d’euros, és a dir, 22,2 més que l’any passat i l’anterior. El conseller Vila ha detallat aquest dijous les partides concretes d’aquests comptes, que si bé creixen un 9,3% respecte els darrers, segueixen representant només un 0,8% del total del pressupost de la Generalitat. Els grups parlamentaris de Ciutadans, CSQP, PSC i PP que havien presentat esmena a la totalitat als comptes del departament, principalment per la seva infradotació, l’han reiterat després d’escoltar les explicacions del conseller.

De la seva banda, la representant de la CUP, Mireia Boya, ha qualificat de continuistes els pressupostos i de propis d’una ‘autonomia intervinguda’, però el grup ha evitat presentar una esmena a la totalitat. Amb el seu vot contrari i el dels representants del grup parlamentari de Junts pel Sí, la Comissió de Cultura ha rebutjat les esmenes a la totalitat al pressupost de Cultura pel 2017, que seguirà el seu tràmit parlamentari. Vila ha justificat les limitacions dels comptes del 2017 per ser ‘fills i hereus’ d’un context de recessió econòmica, d’una ‘herència basada en el sobre endeutament’, i ‘d’una retirada sagnant’ de l’estat espanyol en les seves aportacions en matèria cultural (especialment en els grans equipaments culturals catalans).

El conseller ha considerat que es pot parlar de ‘regeneració pressupostària’, per referir-se a l’increment en la dotació de bona part de les partides (entitats, programes, equipaments culturals, polítiques culturals). El detall dels comptes mostra que l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és el més ben dotat amb 78,3 milions, un creixement de més de 8 punts i un 26,6% del pressupost. El segueixen les grans institucions culturals, que rebran 61,1 milions (el percentatge creix quatre punts fins el 20,8% del total). En aquest àmbit, el MNAC disposarà d’un milió més (15,3), però en canvi el TNC perdrà pes i es quedarà en 10 milions d’euros, per exemple. El patrimoni cultural serà el tercer àmbit més dotat econòmicament, i s’hi destinaran 50,6MEUR (un 17,2%); Cultura destinarà a la promoció de la llengua catalana 37,4MEUR (12,7%), 13 milions a la internacionalització de la cultura i 6,6 a l’associacionisme.

Pel que fa a les direccions generals i les despeses derivades del funcionament del propi departament, el pressupost hi destina 47,4 milions, el 16,1% del pressupost. Vila ha insistit avui en la dimensió social que vol donar a les polítiques culturals durant aquesta legislatura i que, al seu parer, es tradueix als comptes. Polítiques encaminades, diu el conseller, a ‘fer accessible la cultura a tothom’ més enllà de la seva condició social i situació econòmica.En aquest sentit, el conseller ha desitjat que la legislatura sigui recordada per la política desplegada en el sistema públic de lectura, i concretament amb el Pla Específic de Biblioteques, reprès enguany amb un programa d’ajuts dotat amb 2,8 milions d’euros. Les partides destinades a la internacionalització tindran un increment del 28% amb l’objectiu de donar suport “als nostres creadors i difondre la nostra realitat cultural”, ha destacat Vila.

