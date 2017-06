La circulació a la línia 3 del metro s’ha restablert cap a les 9.19 hores entre les estacions de Paral·lel i Liceu, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Amb tot, els trens no paren a l’andana en sentit Trinitat Nova de l’estació Paral·lel. La circulació de trens en aquest tram s’havia hagut d’interrompre per l’avaria d’una plataforma elevadora que s’utilitza en les obres de remodelació en les obres de remodelació de l’estació de Paral·lel. La màquina, situada a l’andana direcció Trinitat Nova, ocupava parcialment la zona de trànsit de trens. L’actuació del personal de l’empresa constructora i de Metro ha aconseguit desplaçar el vehicle perquè no interfereixi la circulació, si bé continua ocupant part de l’andana mentre es treballa per reparar-la i retirar-la.

Això fa que a l’estació de Paral·lel els trens parin en sentit Zona Universitària, però hagin de passar de llarg en sentit Trinitat Nova. Els usuaris poden baixar a l’estació anterior, Poble Sec, o bé fer servir l’estació posterior, Drassanes, i agafar un tren en sentit contrari. També es pot arribar a Paral·lel amb la línia 2.

La incidència s’ha comunicat als usuaris mitjançant megafonia, indicadors lluminosos, empleats situats a les estacions, l’aplicació TMB App, la web corporativa i xarxes socials.

