El ministre de Foment espanyol, Iñigo de la Serna, ha avançat aquest dimarts que el govern espanyol preveu declarar zona greument afectada per una emergència de protecció civil pels efectes del temporal de pluja i neu de la passada setmana. Així ho ha anunciat als mitjans en declaracions posteriors a la reunió que ha mantingut amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i també durant la seva visita a les zones afectades pel temporal, com les platges d’Almenara i a la comarca de la Plana d’Utiel-Requena. De la Serna ha confiat en poder accelerar els tràmits per incorporar aquesta declaració en el consell de ministres d’aquest divendres. El ministre ha indicat que en aquest moment s’està en la fase d’avaluació dels danys però ha assegurat que el govern espanyol donarà resposta a les incidències.

En aquest sentit, ha dit que dimecres es reunirà amb la vice-presidenta espanyola, Soraya Sáez de Santamaría, i amb els sots-secretaris dels ministeris afectats per avançar en la declaració de ‘zona catastròfica’ i poder aprovar-la divendres, incloent en el mateix decret els danys del temporal del passat novembre. En aquesta declaració es regularà la disposició de pressupost per a les ajudes de cada ministeri i la manera en què es podran reclamar els danys.

En declaracions als mitjans a Almenara, De la Serna ha insistit en les circumstàncies excepcionals del temporal i ha negat que existís manca de mitjans o previsió. Al respecte ha dit que s’havien realitzat tasques preventives en carreteres com l’A3, que va estar tallada 10 hores amb centenars de conductors atrapats, però ha assegurat que ‘el problema no ha estat en la disposició de mitjans o recursos econòmics, sinó en l’accessibilitat d’aquests mitjans’.

El ministre espanyol ha reiterat en què la caiguda d’una vintena de torres d’alta tensió, els accidents de camions i les baixes temperatures varen dificultar la tasca de les màquines llevaneus. El responsable de Foment ha exposat que el seu ministeri va atendre 104 incidències en carreteres, en 3.200 quilòmetres afectats i amb l’actuació de 240 llevaneus. En relació amb les crítiques de la Generalitat, el ministre ha assegurat que en cap de les converses amb Ximo Puig li ha traslladat aquestes crítiques i ha assegurat que el govern espanyol ‘no farà mai cap crítica en situacions on la competència recali en altres administracions’.

Abans de la visita a la platja d’Almenara, on el passeig marítim ha patit importants desperfectes i la línia de platja ha desaparegut, el ministre s’ha reunit amb el president Ximo Puig. El cap del consell ha explicat als mitjans que ha demanat la cobertura del govern espanyol ‘a aquelles situacions més dramàtiques’ com els danys i perjudicis al sector públic, com passejos marítims, i també a la ramaderia, agricultura, comerç i els particulars que s’han quedat sense subministrament elèctric. Puig ha dit que ha obtingut el compromís del ministre de Foment que en el pròxim consell de ministre s’adoptaran mesures per reposar els serveis públics bàsics i infraestructures així com la situació que han viscut les persones.

