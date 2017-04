Ahir a la nit Televisió Espanyola va interrompdre el ‘Telediario’ per connectar amb la corresponsal de Ràdio Nacional Espanyola a París, Aurora Mínguez, arran de l’atac als Camps Elisis. La intervenció de Mínguez es va centrar a explicar els fets i la informació que es coneixia en aquell moment, a més de recordar els últims sondatges abans de les eleccions presidencials de diumenge.

No obstant això, Mínguez ha rebut nombroses crítiques per donar la raó a la candidata del Front Nacional, Marine Le Pen. Els presidenciables estaven al darrer debat abans dels comicis quan es va produir l’atac, i Le Pen havia dit: ‘La meva obligació és protegir els francesos. És veritat que no existeix el risc zero, però estem vivint el risc 100%’.

Després de citar-la, la corresponsal de RTVE va afegir: ‘Aquesta nit, desgraciadament, la realitat ha donat la raó a Marine Le Pen’. Aquesta afirmació va encendre les xarxes socials i molts usuaris van censurar les paraules de Mínguez.

