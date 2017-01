El delegat de la Generalitat a Àustria, Adam Casals, ha denunciat els insults i les desqualificacions que ha rebut a Twitter la seva discapacitat. I hi ha respost contundentment, en un piulet escrit en espanyol, en què diu: ‘Als qui m’insulten pel meu físic i la meva discapacitat: la vostra impotència és la nostra victòria. No enteneu res. Ens n’anem.’

A los que me insultan por mi físico y mi discapacidad: vuestra impotencia es nuestra victoria. No entendéis nada. Nos vamos.

Els insults han arribat després de la publicació d’un article del periodista espanyol Carlos Dávila, segons el qual un dossier recent del CNI avisava el govern espanyol que a Europa havia aparegut una ‘bretxa de solidaritat amb Espanya’. D’acord amb la informació d’aquest dossier, uns quants països comencen a arrenglerar-se a favor de les tesis de Catalunya. El document centra una part de l’atenció, segons Dávila, en Adam Casals, de qui diu que és ‘especialment llest’, que parla ‘alemany més bé que Merkel’ i que ‘mena amb un èxit singular’ les relacions de Catalunya amb alguns estats de la Unió Europea.

Casals ha rebut moltes mostres de solidaritat arran dels atacs rebuts, com la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]