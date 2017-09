‘Ja hem perdut massa temps i no podem perdre cap més oportunitat’, va dir ahir el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Fou en la seva intervenció en el debat de política general, que va centrar a reivindicar la millora de les inversions de l’estat espanyol en les infrastructures al País Valencià.

La sessió va començar amb un minut de silenci. Els diputats van voler homenatjar Blas Gómez, els sots-inspector de policia assassinat per l’home que intentava detenir durant una investigació a València.

‘Els valencians no plorem’

El president Puig va defensar que el país és avui més pròsper, just i respectat i que ha passat de ser ‘invisible’ a esdevenir una comunitat important a l’estat espanyol. ‘Els valencians viuen millor que el juliol de 2015’, va assegurar. Va destacar que més de 21.000 persones havien recuperat l’accés al sistema públic de salut després d’haver-ne quedat excloses amb la diferenciació aprovada pel PP ‘entre nacionals i estrangers’. També explicà que molts infants i pensionistes ja no han de pagar els medicaments perquè se’n fa càrrec el govern. Per això va dir que no entenia el recurs del govern espanyol contra la recuperació de la sanitat universal.

Ximo Puig també va indicar que més de 50.000 famílies tenen una renda garantida de ciutadania i que, d’ençà que governa la coalició d’esquerres, al País Valencià la pobresa s’ha reduït de més de quatre punts.

D’una altra banda, va respondre a les acusacions de victimisme a causa de les reclamacions sobre el finançament: ‘Els valencians no plorem, exigim allò que ens correspon.’ Va dir que en el pressupost exigien racionalitat i no arbitrarietat. I afegí: ‘Agraïm les promeses, però exigirem que es convertisquen en fets.’

El PP i vendre la terra

La portaveu del PP a les Corts, Isabel Bonig, va dir que el president de la Generalitat, Ximo Puig, prometia molt i gestionava poc. ‘Que no passe a la història –digué– per ser el primer president de la comunitat que va vendre aquesta beneïda terra als nacionalistes independentistes de Compromís.’

Així mateix, Bonig va criticar que Puig impulsés la manifestació a favor de la millora del finançament perquè –segons ella– podria desembocar en un procés independentista semblant al del Principat. ‘No és el moment de les samarretes ni de les manifestacions’, va dir.

També va tornar a criticar el decret del plurilingüisme, que considera en la línia del ‘full de ruta del nacionalisme català’, molt especialment el paper del conseller d’Educació, Vicent Marzà. Bonig va qüestionar la idoneïtat del nom de la nova radiotelevisió valenciana i del fet que la presentació es fes al Botànic. ‘À Punt’, digué, recorda lemes propis de l’independentisme català.

Ciutadans i el consell de la improvisació

La portaveu de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, va dir que Puig no havia complert les seves promeses. ‘Hem passat del Consell de la corrupció al Consell de la improvisació’, va dir. Segons Sánchez, el president ha traït els seus votants, que volien un canvi de rumb. ‘I ací té el seu desgovern, el diàleg no flueix per les oficines de les conselleries, ni tan sols entre els seus consellers.’

Va demanar a Puig que fos ‘valent’ i destituís Marzà. Va acusar el conseller de fer una política ‘al servici de la ideologia més sectària i partidista, al servici de l’independentisme’. Segons la portaveu de Ciutadans el decret del plurilingüisme és un ‘colp de decret d’immersió lingüística’.

Sobre À Punt, va acusar el govern de voler convertir-la en portaveu de les seves polítiques: ‘Els valencians no volen un nou Canal 9, però tampoc una TV3. Volen una televisió plural i independent, però s’ha convertit en un nyap més’, digué.

