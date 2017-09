El diputat d’En Comú Podem al congrés Xavier Domènech ha reaccionat de manera contundent durant la sessió de control al govern espanyol per l’assalt a la Generalitat per part de la Guàrdia Civil. Domènech ha dit: ‘Això ja no va d’independentistes, de federalistes o confederalistes. Això va de vostès contra Catalunya. I ens trobaran davant com un sol poble. Us heu carregat el pacte entre Suárez i Tarradellas per baix i carregar-se els pactes bàsics de la constitució territorial. Vostès cada dia estan més sols, més inhabiliats i us farem fora. I ens mobilitzarem com mai contra vostès.’

