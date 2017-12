Uns 485.000 vehicles sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona pel pont de la Puríssima. Són dades del Servei Català de Trànsit (SCT), que posarà en marxa un dispositiu especial en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra a partir de dimarts a les 15.00 i que estarà vigent fins diumenge a les 24.00.

La sortida principal de vehicles es produirà entre les 15.00 de dimarts i les 15.00 de dimecres. La C-16, la C-17, la C-14 i els accessos a Andorra podran concentrar els problemes viaris més importants. El matí de dimecres pot ser especialment complicat per ser el primer dia del Mercat Medieval de Vic.

Pel que fa a la tornada, s’estima que 300.000 vehicles arribin a l’àrea metropolitana de Barcelona entre les 12.00 i les 24.00 de diumenge. Aquest és el primer període festiu amb una mobilitat pròpiament d’hivern i que coincideix amb el tret d’inici de les compres nadalenques.

Es preveu que les principals afectacions viàries en l’inici del pont es produeixin la tarda de dimarts i el matí de dimecres, en funció també de la meteorologia. La C-17 pot presentar aturades destacables, ja que també se celebra la Fira de l’Avet d’Espinelves. Es repetiran aquestes afectacions viàries divendres, a més de les que es registraran arran dels mercats nadalencs de les poblacions més properes a vies principals com la C-16 i la C-17.

També es preveuen congestions importants a l’N-145 d’entrada a Andorra divendres i dissabte. En el cas de la tornada, el volum de circulació es concentrarà al llarg de la tarda de diumenge, dia en què finalitzen el Mercat Medieval de Vic i la Fira de l’Avet d’Espinelves. El Servei Català de Trànsit preveu que les vies més conflictives siguin aquelles que condueixen cap a les zones d’esquí i poblacions de muntanya: la C-16, la C-17, la C-14 i la C-25 per accedir a Espinelves; els accessos a Andorra (N-145 i N-260), així com l’autovia A-2.

El pont de la Puríssima es caracteritza per ser un dels més llargs de l’any i per ser l’inici de la mobilitat hivernal, en què les vies més conflictives són les que porten a les pistes d’esquí i a les zones de muntanya. Algunes estacions d’esquí ja han obert aquest any per les nevades primerenques del novembre. A més, és el tret de sortida de les compres de Nadal i per això es produiran increments en la mobilitat al voltant dels centres comercials, molts dels quals obren els dies festius.

