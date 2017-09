En els últims dies el govern espanyol ha començat a aplicar la censura a internet en totes les webs relacionades amb el referèndum d’independència. Aquesta pràctica, molt freqüent en règims totalitaris que pretenen de controlar el gran canal comunicatiu que és la xarxa, és coneguda com a blocatge arbitrari. El grup activista Xnet ha difós una guia d’indicacions per a combatre aquesta pràctica per a preservar els drets fonamentals a internet:

Com accedir a llocs webs censurats o bloquejats arbitràriament en una connexió:

Podem fer-ho a través de la xarxa Tor o una VPN, tot navegant a internet com si ho féssim des d’una localització on no hi ha censura. Ho podeu fer amb les següents aplicacions:

—Orbot (Android)

—Onion Browser (iPhone)

—Tor per a PC, Linux, MacOS i Windows

Consulteu ací els passos exactes per a instal·lar aquestes aplicacions.

Una VPN (Virtual Private Network) permet de crear una xarxa local virtual on les dades viatgen per una connexió xifrada i et pots connectar a la xarxa global des d’una altra localització. Segons Xnet, l’aplicació més fàcil i ràpida d’instal·lar per activar una connexió VPN és Bitmask, que a més és gratuïta. De moment només està disponible per a mòbils Android i PC Linux encara que la seva versió per a MacOs iPhone està a punt de ser publicada i més endavant també la seva versió Windows. També n’hi ha de pagament. Xnet diu que és aconsellable disposar d’ambdues opcions Tor i VPN. Així, en el cas que es bloquegés el trànsit a través de Tor, es pot usar la VPN, i viceversa.

Consells per a evitar el tancament de la web

Els darrers dies hem vist com les pàgines web del referèndum o l’ANC, tornaven a estar disponibles poca estona després de ser tancades per l’estat espanyol. Això sí, amb un altre domini. Això es fa creant ‘mirrors‘. Es copia la web en un allotjament segur. Per això, cal cercar i escollir països on el marc legal ofereixi garanties fortes respecte a la llibertat d’expressió i informació on situar el hosting. Dominis com .net o .eu són difícils d’intervenir.

Per a evitar que les autoritats judicial coneguin l’autor de la web que vol ser censurada, es pot fer ús del servei ‘whois privat’. Molts registradors de dominis ofereixen la possibilitat de no publicar les dades del propietari i de gestionar ells mateixos les sol·licituds que rebi, siguin elles peticions de contacte de compradors, de particulars o d’autoritats i institucions. Ells s’encarregaran de comunicar al propietari protegit de dir-li si algú l’ha buscat.

Xifrat de dispositius mòbils

Xifrar els dispositius, sobretot els telèfons mòbils, és essencial per mantenir la privacitat de les dades personals en cas que es perdi o ens sigui sostret. Per això, la majoria de telèfons intel·ligents porten de sèrie eines instal·lades que permeten, en uns quants passos simples, xifrar tot el dispositiu i es recomana fer-ho protegir la privacitat de les dades, comptes, contactes i informació de l’usuari.

Consulteu ací els passos.

Per protegir la privacitat de les comunicacions utilitza sempre aplicacions de missatgeria que disposin de xifrat punta a punta per defecte. Xnet recomana l’ús de Signal (Android | iPhone), app de missatgeria xifrada punta a punta d’ús fàcil i intuïtiu i recomanada pel mateix Snowden. Entre altres aplicacions populars de missatgeria, també Whatsapp ha integrat el xifrat punt a punt en totes les seves comunicacions per defecte. Tanmateix, Facebook ja ha compartit dades dels seus usuaris entre Whatsapp i la xarxa social. Telegram, disposa d’opció de xifrat però no està activa per defecte.

