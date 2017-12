El primer debat televisiu de la campanya electoral ha estat marcat per l’absència de dos dels tres candidats independentistes. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras no han pogut assistir al debat de Televisió Espanyola a causa del seu exili i empresonament, respectivament. En aquesta primera trobada dels candidats, la situació política excepcional que viu Catalunya i les dades econòmiques han estat els dos grans temes de debat.

El candidat de Junts per Catalunya Jordi Turull ha retret a Miquel Iceta (PSC) i Xavier García Albiol (PP) el seu empresonament i el de la resta de consellers. Ha criticat que Albiol digui que l’estat espanyol té una ‘democràcia exemplar’, i ha etzibat a Iceta: ‘Mentre tu estaves ballant a alguns ens estaven emmanillant’.

Albiol ha intentat provocar Turull: ‘Veig que vostè estava ben informat a la seva cel·la’. No obstant això, Turull no s’ha immutat. Per la seva banda, Iceta li ha contestat que cap socialista l’ha empresonat: ‘A tu no t’ha portat a la presó el 155’.

Turull i Roger Torrent (ERC) han defensat la gestió del govern de Carles Puigdemont i han reivindicat les seves candidatures com la resposta contra l’aplicació de l’article 155, al qual han titllat de ‘cop d’estat’ contra les institucions catalanes.

La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha tornat a negar que a l’estat espanyol hi hagi presos polítics i ha acusat l’independentisme de manifestar-se juntament amb l’extrema dreta a Brussel·les. A més, ha reivindicat el suport de Cs al pressupost del PP al congrés espanyol.

Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem) ha defensat la gestió d’Ada Colau al capdavant de l’Ajuntament de Barcelona per a reivindicar la seva candidatura i ha criticat que els dos blocs –l’independentisme i el del 155– volen governar contra els altres.

Pel que fa a la CUP, Carles Riera ha assegurat que es presenten per fer ‘efectiva’ la República i ha argumentat que cal que el nou estat comenci a construir-se des dels municipis i que el parlament legisli per a recuperar les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional espanyol.

