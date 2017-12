El batlle de València, Joan Ribó, ha proposat que l’ajuntament es personi contra els ultres que van agredir els manifestants durant la mobilització del Nou d’Ocubtre. La junta de govern local ho debatrà el 15 de desembre. ‘Tenim un compromís ferm amb la democràcia i el dret de qualsevol persona de manifestar les seues idees’, ha dit.

Ribó ha assegurat que l’obligació de l’ajuntament, dins les seves competències, és de dur a terme totes les accions necessàries per a preservar l’ordre públic i garantir la seguretat de la ciutadania. El consistori considera que les agressions dels ultres poden ser presumptes delictes contra l’exercici de drets fonamentals i les llibertats públiques, a més de desordres públics.

El jutjat d’instrucció número 15, que investiga les agressions, va oferir a l’ajuntament el 31 d’octubre que emprengués les accions pertinents pels possibles danys soferts. ‘És una obligació de l’ajuntament i un deure treballar per a erradicar els delictes d’odi’, ha afegit. Ara per ara hi ha tretze ultres encausats en la investigació.

